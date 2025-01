Iltempo.it - Prima i problemi fisici e la pausa, poi la vittoria: Sinner batte Rune

Con Janniknon c'è problema che tenga. Ha dominato, poi sofferto fisicamente, si è ripreso e gestito, ha superato gli imprevisti e ha vinto. L'altoatesino è approdato ai quarti degli Australian Open dopo una partita per niente facile contro il danese Holger(numero 13 Atp). Quattro set e oltre tre ore alla Rod Laver Arena chiusi con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 6-2. Dopo un inizio senza particolari difficoltà, l'azzurro ha accusatoallo stomaco nel secondo set, e nel terzo, fisicamente sofferente, ha chiesto l'ingresso del fisioterapista ed è uscito dal campo per un intervento medico che ha fermato il match per 11 minuti. Al rientro ci ha messo un po' a ritrovare i suoi colpi, ma è stato bravo a gestirsi portando comunque a casa il set. All'inizio del quarto altro lungo stop, stavolta per la rottura della vite che fissava la rete al centro in basso.