Tg24.sky.it - Poste Italiane, rilascio passaporto: a Monza e Brianza 43 uffici attivi. Come funziona

Leggi su Tg24.sky.it

Il regime di Polis, il servizio di istanze online del Miur,sulle province di: ildei passaporti sui 43postalinelle province lombarde, si è rilevato un servizio necessario ed efficiente. “Ieri ho fatto l’accesso al sito delle, ho fatto la prenotazione e me l’hanno data per oggi alle 10. Sono le 10 e mezzo e ho finito” è il commento di un utente che ha appena concluso la procedura per ildel“Voto dieci”. Il servizio è arrivato in Lombardia con 43postali che offrono il servizio die rinnovo: otto in città e 35 nei comuni sotto i 15mila abitanti. “Siamo stati la prima provincia del Nordovest a partire con il servizio di rinnovo e richiesta passaporti” afferma Giovanna Pipitone, Direttrice Filialedi“L’esperienza è stata estremamente gratificante in quanto riscuotiamo un grande riconoscimento da parte dei clienti.