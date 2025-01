Perugiatoday.it - Pollaio, stalla e fienile costruiti troppo vicini al canale di scolo: imposta la demolizione

Leggi su Perugiatoday.it

L’atto che impone ladegli annessi agricoli non è stato impugnato perché notificato alla figlia dell’interessato, ma per la giustizia è valido lo stesso.Il proprietario di un terreno, difeso dagli avvocati Patrizia Frascarelli e Luisa Di Curzio, ha citato in giudizio davanti al.