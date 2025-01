Perugiatoday.it - Perugia, carabinieri a caccia del rapinatore-molestatore armato di coltello

Leggi su Perugiatoday.it

del. Nel primo pomeriggio di sabato l'uomo ha messo a segno una rapina in una pasticceria di via Briganti - in zona Cortonese -di. È entrato nel locale, ha messo la lama alla gola della commessa e ha portato via circa duemila euro. Nel.