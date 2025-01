Scuolalink.it - Percorsi abilitanti A.A. 2024/25: a che punto siamo? Aggiornamenti sui costi

per l’anno accademico/25 rappresentano un passaggio cruciale per il reclutamento e la formazione iniziale dei docenti. Tuttavia, le incertezze legate ai bandi e all’attivazione delle classi di concorso continuano a sollevare dubbi tra i candidati, in particolare per i docenti precari vincolati al completamento dei CFU richiesti per l’abilitazione. Le Università stanno lavorando per ampliare l’offerta formativa, ma i ritardi accumulati nel ciclo precedente pesano ancora sull’organizzazione complessiva. Ritardi e accreditamenti: facciamo ildella situazione Le Università avevano tempo fino al 12 dicembreper richiedere l’accreditamento dei, secondo le linee guida del D.P.C.M. e sulla base dell’esperienza del ciclo precedente. Tuttavia, non tutte le Università hanno completato i passaggi necessari, rallentando il processo.