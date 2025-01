Fanpage.it - Perché Neymar può accettare la proposta del Santos: tranne i soldi, c’è tutto ciò che gli serve

La notizia sempre più insistente di un ritorno dialha sorpreso tutti. Il club brasiliano non giocherà gare internazionali, non ha potenzialità finanziare particolari e si appresta al prossimo Campionato Paulista non da protagonista. Ma fa parte della pianificazione strategica, programmata dal papà procuratore per rilanciare O'Ney ai massimi livelli.