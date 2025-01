Tpi.it - Perché La vita in diretta oggi non va in onda: il motivo

Lainnon va in: il, Rai 1Lainnon va in? Il programma condotto da Alberto Matano, 20 gennaio 2025, non va inper lasciare spazio allo speciale del Tg1, incondotto da Oliviero Bergamini, dalle ore 17 per seguire l’insediamento di Donald Trump come 47esimo presidente degli Stati Uniti d’America. Sarà possibile seguire tutto insu Rai 1 per non perdersi il discorso e l’insediamento di Trump come nuovo presidente degli Stati Uniti d’America. Laandrà avanti fino alle 19 circa, quando poi ci sarà il consueto appuntamento con l’Eredità. Laintornerà regolarmente indomani, 21 gennaio, su Rai 1 con Alberto Matano.