Perché esco Grande Fratello spiazzato dalla decisione del concorrente | Così non ci sto più

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Ha deciso di abbandonare la casa”. Ore ditensione in vista della nuova puntata del, in programma questa sera su Canale 5 con Alfonso Signorini saldamente al timone, affiancato dalle due opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. A poche orediretta, voci sempre più insistenti stanno scuotendo non solo i fan del programma ma anche gli stessi concorrenti, che ormai convivono da quattro mesi. Le ultime indiscrezioni che emergono dall’esterno sono davvero clamorose: un, infatti, avrebbe comunicato l’intenzione di lasciare il reality.La notizia arriva da Deianira Marzano, nota esperta di gossip, che grazie alle sue fonti spesso ben informate sullo show di Canale 5 ha sganciato due bombe mediatiche di notevole peso. Secondo quanto riportato, un gieffino avrebbe manifestato la volontà di abbandonare il gioco e, a quanto pare, sarebbe irremovibile nella sua