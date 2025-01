Parmatoday.it - Pedone investito da un'auto in via Gramsci: grave in ospedale

Leggi su Parmatoday.it

Unincidente stradale si è verificato nella serata di domenica 19 gennaio a Parma, in via. Per cause in corso di accertamento unè statoda un'in via, mentre attraversava la strada. L'impatto con il veicolo è stato violento e la persona ferita ha.