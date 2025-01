Ilgiornale.it - Parte da New York il viaggio americano dei Cerea

Stasera Da Vittorio a Brusaporto la prima cena di una serie (US IS US) che vuole esplorare le differenti identità gastronomiche degli Stati Uniti. Sicon Victoria Blamey, chef di origine cilena del Blanca, che non si limiterà a proporre le sue ricette ma interpreterà anche due “signature” del locale: l’Uovo all’Uovo e gli Spaghetti di tonno con bagnacauda e crumble di pistacchi