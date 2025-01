Oasport.it - Pallanuoto: il rinnovato Setterosa convince in Grecia e vola alle Super Final di World Cup

Leggi su Oasport.it

Tanti cambiamenti dopo il quadriennio olimpico che ha portato a Parigi 2024, diverse giovani in rosa, alcune anche esordienti. Il nuovodi Carlo Siliponel primo appuntamento della stagione, il primo turno diCup in quel di Alessandropoli, in.In generale, oltre al pass strappato per lein programma dall’11 al 13 aprile, ha convinto la qualità messa in acqua dalla squadra tricolore ed anche la voglia di portare a casa delle partire che sembravano ormai chiuse (spettacolare soprattutto la rimonta con gli Stati Uniti).Le parole del ct azzurro a fine manifestazione: “Le conclusioni sono quelle di un torneo giocato bene che ci fornisce delle basi e indicazioni sule quali poter lavorare per il futuro. Tra quelle principali, che non riguarda la tecnica e la tattica, è avere questa forza mentale di vincere partite come quella di sabato contro l’Ungheria.