Liberoquotidiano.it - **Palermo: Mattarella ai bimbi, 'questa scuola esprime valori veri convivenza nel mondo'**

Leggi su Liberoquotidiano.it

Palermo, 20 gen. (Adnkronos) - "Voi siete unache con la cultura, la musica, la lettura, e altre iniziative di crescita culturale,dellanel nostro paese e nel, che sempre è più unito, connesso, sempre più senza confini. Ed è una ricchezza crescere insieme, scambiarsi opinioni e abitudini, idee, ascoltare gli altri. fa crescere e voi lo state facendo, per questo complimenti". Così il Presidente della Repubblica, Sergiosi è rivolto ai bambini dellaDe Amicis di Palermo. Nel novembre scorso idella quinta c, molti dei quali di origini africane, furono insultati per strada mentre si esibivano in uno spettacolo vestiti con abiti tradizionali. "Cercate di trovare la vostra strada secondo le vostre inclinazioni, auguri a tutti voi e complimenti", ha aggiunto.