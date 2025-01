Paglia contro Maffucci | Sbaglia fu Agnes a portare Celentano in Rai

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – La televisione italiana degli anni Ottanta è stata un’epoca di grandi rivoluzioni, sia sul piano culturale che su quello gestionale. Un momento chiave di questa stagione fu il cosiddetto “caso”, che segnò una svolta per Raiuno. Un episodio tornato oggi al centro del dibattito per due interpretazioni contrastanti: quella del dirigente Rai Mario, raccontata nel libro-intervista SamuRai (scritto con Andrea Scarpa), e quella di Guido, ex direttore delle relazioni esterne Rai, che smentisce categoricamente la ricostruzione in un articolo pubblicato su Sassate.it. In un’intervista al ‘Corriere della Sera’,ricorda l’inizio del “caso” come un momento di crisi scaturito dalla polemica tra Pippo Baudo e il presidente della Rai Enrico Manca.