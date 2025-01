Casertanews.it - Pacco alimentare gratuito per 100 famiglie bisognose

In esecuzione di un provvedimento della giunta comunale è stato approvato il nuovo bando per il bancoper l’anno in corso. Il progetto denominato “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”, è tenuto in collaborazione con l’Associazione BancoCampania Onlus.