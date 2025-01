Iodonna.it - Osteoporosi: gli esercizi per prevenire il rischio fratture

Come si evince da uno studio del Ministero della Salute, per evitare o ritardare l’esordio dell’Osteopenia che può presentarsi dopo la menopausa nella donna e in età senile nell’uomo, la prevenzione primaria dell’deve iniziare fin dalle prime fasi della vita. Infatti, il tessuto osseo si sviluppa durante l’infanzia e l’adolescenza, per raggiungere, intorno ai 20-25 anni di età, il cosiddetto picco di massa ossea (la densità minerale ossea massimale), il cui valore influenza la probabilità di manifestare in seguito l’l’con lo sport: cosa fare e cosa no X, la prevenzione inizia da giovani!A partire da questo momento e sino alla menopausa nella donna e ai 65-70 anni nell’uomo, i processi di rimodellamento dell’osso rimangono in equilibrio, a meno che non siano presenti malattie, condizioni o terapie farmacologiche particolari.