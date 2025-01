Ospedale Bambino Gesù rimosso un tumore del rene grande fino al cuore

Leggi su Ilfaroonline.it

20 gennaio 2o25- Più di 9 ore di intervento per asportare con successo un nefroblastoma di 1,5 kg in una bambina di 8 anniUn intervento chirurgico complesso e straordinario è stato eseguito presso l’Pediatrico, dove un’équipe multidisciplinare haun voluminosorenale di circa 1,5 kg che aveva invaso anche il. La bambina di 8 anni, affetta da nefroblastoma, ha subito un’operazione durata oltre 9 ore, che ha richiesto il temporaneo arresto cardiaco. L’intervento, reso possibile dalla collaborazione tra oncologi, chirurghi, cardiochirurghi, e anestesisti, rappresenta un risultato importante per la medicina pediatrica. «Questo successo non è solo una vittoria medica, ma anche unasperanza per tante famiglie che affrontano situazioni simili» ha dichiarato il dottor Alessandro Crocoli, responsabile dell’Unità di Chirurgia Oncologica.