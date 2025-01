Opposizioni | Autonomia già demolita

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.57 Per il Pd la decisione della Consulta sulla non ammissibilità del referendum è la "conseguenza della sentenza della stessa Corte che ha già demolito la legge sull'differenziata voluta dal centrodestra". Così Alfieri, responsabile Pd per le riforme. "Ora governo e maggioranza sono obbligati o ad abbandonare del tutto il progetto o confrontarsi con le",affermano diversi parlamentari M5s. Legge "giàdalla Consulta" anche per Bonelli e Fratoianni di Avs.