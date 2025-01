Cesenatoday.it - Nuovo regolamento della Ztl, Fratelli d'Italia: "Aumenti generalizzati, impatto drastico su commercianti e professionisti"

Leggi su Cesenatoday.it

"Con la prima delibera del 2025, la Giunta comunale di Cesena, guidata dal sindaco Enzo Lattuca, ha approvato ildisciplinare per le zone a traffico limitato (Ztl) e le zone a rilevanza urbanistica (Zru). Un provvedimento che, si traduce in una stangata economica per residenti, attività.