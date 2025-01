Fanpage.it - Nuovo cavaliere per Barbara De Santi a Uomini e Donne, ma a lei non interessa: Maria De Filippi perde la pazienza

Leggi su Fanpage.it

è sceso unperDe. Maurizio, questo il suo nome, ha 42 anni e lavora come impiegato pubblico. L'età sembrava non aver convito la Dama del parterre over, che stava per mandarlo via, ma la conduttriceDel'ha bacchettata, stufa di lei.