Lanazione.it - Non scende dal vagone in stazione e aggredisce il capotreno

Leggi su Lanazione.it

Controlli sulle strade per verificare il comportamento degli automobilisti anche alla luce del nuovo codice della strada ma anche allaferroviaria per far fronte a alcuni episodi che si sono verificati ai danni del personale. Si è intensificato il monitoraggio da parte della Questura e Polfer dopo l’aggressione subita da una bordo del treno regionale preveniente da Genova che ha concluso il viaggio allacentrale spezzina. La dipendente delle Ferrovie dello Stato è stata aggredita verbalmente durante le operazioni di chiusura del convoglio. Aveva notato la presenza di un giovane ventenne italiano addormentato e lo ha invitato are ma in cambio è stata aggredita con un atteggiamento offensivo e minaccioso. Gli agenti della Polfer lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria per minacce e resistenza.