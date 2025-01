Puntomagazine.it - Nola: Andrea Sannino incontra gli studenti dell’istituto “Bruno Fiore”

Un incontro ispiratore con l’artista Sannino per raccontare il coraggio e la determinazione dei giovaniL’atteso evento si terrà venerdì 24 gennaio a partire dalle ore 10.30 nella palestra del plesso di via Mario De Sena guidato dalla dirigente scolastica Linda Sorgente che per l’occasione si trasformerà in un piccolo palcoscenico pronto ad accogliere il noto artista napoletano. Sannino parlerà aglidel suo percorso di vita che ha affidato alle pagine del suo primo libro “Prima di Abbracciame“. Aneddoti e testimonianze raccontate dall’uomo prima ancora che dall’artista che testimoniano il coraggio e la determinazione di un giovane nato e cresciuto in un quartiere difficile che si è costruito da solo conquistando il sogno di diventare cantante. “Non hai scuse” del resto è lo slogan che affianca il suo tour nelle scuole e che è stato condiviso in pieno dall’associazione culturale SCENART didi cui è presidente la giornalista Autilia Napolitano – che ha promosso e organizzato l’evento – che per l’occasione conferirà un riconoscimento a Sannino nel corso della mattinata.