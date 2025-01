Ilfoglio.it - Niko e Gimmy contro Renato. La lezione di Un posto al sole per i nonni

Le incomprensioni familiari tra Nico, Valeria, Jimmy esi fanno sempre più problematiche. E se per Valeria la soluzione è andare a convivere, ma lontano da palazzo Palladini, perè che Nico lasci Valeria. Di questo parla sia con Raffaele sia con Giulia, che ovviamente gli dicono di non mettersi in mezzo, lasciando Nico libero di fare la sua vita. Ma forse questa voltaha ragione. Da quando è arrivata Valeria,non è più lo stesso. Prima ha avuto problemi a scuola, che con difficoltà è riuscito a superare. Ora risponde male al nonno, allontanandosi. In tutto questocontinua a lasciarlo solo per soddisfare i capricci di Valeria. Questa storia dovrebbe servire ai, come a chiunque altro, per capire quando è il caso di mettersi in mezzo e quando no. Perché se lo fai sempre, risultando pedante e impiccione, poi quando ci sarà davvero bisogno, nessuno vorrà più il tuo aiuto.