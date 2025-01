Nel 2024 i miliardari italiani aumentano la loro ricchezza di 611 miliardi di euro

Quotidiano.net - Nel 2024 i miliardari italiani aumentano la loro ricchezza di 61,1 miliardi di euro

Leggi su Quotidiano.net

Nelladeiè aumentata di 61,1di- a 166 milioni al giorno - raggiungendo un valore complessivo di 272,5detenuto da 71 individui. Tutto ciò a fronte di un "quadro di grande preoccupazione" per la povertà assoluta, che nel 2023 era rimasta stabile rispetto all'anno precedente ma vedeva oltre 2,2 milioni di famiglie, per un totale di 5,7 milioni di persone, vivere in condizioni di povertà assoluta. Il 5% più ricco delle famiglie è titolare del 47,7% dellanazionale. E' il quadro tratteggiato da Oxfam nel suo rapporto 'Diseguaglianza: povertà ingiusta eimmeritata' pubblicato in occasione del Forum economico mondiale di Davos, che dà conto di un'accelerazione, a livello mondiale, del gap fra le ricchezze deie i poveri.