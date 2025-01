Puntomagazine.it - NAPOLI: 48 ore di controlli in città, il bilancio dei Carabinieri. C’è anche un 17enne con un coltello nelle tasche

Intensificati idei: 20 denunce, sequestri, sanzioni e arresti in diversi quartieri dellaultime 48 ore, idel Comando Provinciale di, con il supporto di personale di NAS, NIL, reggimento Campania e nucleo cinofili di Sarno, hanno intensificato isul territorio in numerosi quartieri della, tra cui Fuorigrotta, Soccavo, Vomero e Quartieri Spagnoli. 20 le persone denunciate.Le denunce hanno riguardato persone di età compresa tra i 18 e i 72 anni, identificate principalmentezone di Fuorigrotta, Soccavo, Vomero e Quartieri Spagnoli. Tanti i parcheggiatori abusivi, posizionati principalmente a Fuorigrotta e Quartieri Spagnoli.Ancora a Fuorigrotta un 72enne è stato sorpreso in possesso di una carta di credito rubata e un 38enne dovrà rispondere di un furto di generi alimentari all’interno di un supermercato.