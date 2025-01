Bresciatoday.it - Morto con il parapendio, l'appello della madre: "Aiutatemi a trovare i suoi ciondoli"

Leggi su Bresciatoday.it

con il, sui social l': "Buongiorno a tutti sono Dilva, la mamma di Matteo (Matè Charro per gli amici) che purtroppo ha perso la vita in un incidente con il paracadute, a Campione del Garda, il 9 dicembre. In questa circostanza ha perso le due telecamere che.