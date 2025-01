Ilgiorno.it - Morta la mamma di Filippa Lagerback: “Margaretha una persona fantastica e piena di energia”

Grave lutto per, è scomparsa laLind. L’annuncio è arrivato a ridosso della puntata di domenica di “Che tempo che fa”: “Questa seranon è con noi – si legge in un post su Instagram, con una foto della presentatrice insieme alla madre – Purtroppo questo pomeriggio è mancata la sua. Le mandiamo un grande, grande, grande abbraccio”., che vive in provincia di Varese insieme al marito Daniele Bossari, era profondamente legata alla, che appariva sui social insieme alla figlia e alla nipote, durante le frequenti visite in Svezia o durante momenti in famiglia in Italia. Sgomenti i colleghi della trasmissione tv, di cuiè ormai una colonna portante. "Questa notizia ci ha turbato tutti moltissimo – ha detto Luciana Littizzetto dedicando un pensiero alla collega e amica durante la puntata – Questo pomeriggio è mancata la suaè volata in Svezia in fretta.