Infobetting.com - Monaco-Aston Villa (Champions League, 21-01-2025 ore 18:45 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Huetter ed Emery se la giocano a visto aperto: “Non siamo una squadra italiana..”

Leggi su Infobetting.com

Settimo e penultimo turno della fase a gironi diche vede ildiimpegnato in casa contro l’di. Per gli asemist continua il momento negativo con il KO sul campo del fanalino di coda Montpellier che fa perdere terreno in ottica secondo posto. Uno stop che si abbina all’uscita dalla coppa di Francia con la vittoria che adesso .InfoBetting: Scommesse Sportive e