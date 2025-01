Strumentipolitici.it - Ministro belga prega di non tagliare le connessioni energetiche intraeuropee

Ildell’Energia lancia un appello ai governi europei affinché non taglino lefra i rispettivi Paesi. I suoi argomenti sono l’empatia e la convenienza economica. Ma intanto il prezzo medio dell’elettricità sale.Un problema nordeuropeoA dicembre due governi scandinavi hanno invocato un taglio o almeno una revisione delle. In primis la Svezia, il cuidell’Energia Ebba Busch ha definito “irresponsabile” la politica energetica tedesca, colpevole dell’aumento enorme dei costi a Stoccolma. Secondo esportatore europeo di elettricità, la Svezia è divisa internamente in quattro zone tariffarie. Questo sistema talvolta produce disparità soprattutto tra regioni settentrionali e meridionali. Il mese scorso il prezzo medio nazionale è sensibilmente calato, ma nel sud è salito tanto che la Busch si è detta “furiosa” coi tedeschi, che avrebbero assorbito troppa elettricità dalla rete svedese.