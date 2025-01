Minestrone 5 volte a settimana ai vostri figli”. I consigli dello studioso Valter Longo per i genitori

Leggi su Orizzontescuola.it

L'Italia è arrivata ad un livello record per sovrappeso e obesità si per quanto riguarda i bambini che gli adulti. A denunciarlo è lo scienziato italo-americano, professore di Biogerontologia e direttore dell’ Istituto sulla Longevità a USC (University of Southern California), nel suo libro "La Nutrizione inizia da bambini".L'articolo “ai”. Iper i