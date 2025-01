Quifinanza.it - MillionDay e MillionDay Extra, le estrazioni delle 20:30 di Lunedì 20 Gennaio

Leggi su Quifinanza.it

Proseguono ile il, sempre con la doppia formula: leavvengono infatti due volte al giorno, una alle 13.00 e l’altra come di consueto alle 20.30. Ilè una lotteria basata sull’estrazione casuale di 5 numeri compresi tra 1 e 55. I giocatori possono partecipare all’estrazione compilando una schedina, anche online, o comunicando in ricevitoria i numeri da giocare.I numeri vincenti del20:30 di20: 46 30 48 18 21 MllionDay: 36 12 31 3 23, come si giocaPer partecipare alè necessario compilare una schedina selezionando 5 numeri compresi tra 1 e 55. L’importo di ciascuna giocata è fisso a 1 euro.Tre le modalità di gioco:giocata singola: prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri, l’importo della giocata è fisso a 1 eurogiocata plurima: consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro.