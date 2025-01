Messinatoday.it - Milazzo, ultras con precedenti per droga: scatta il Daspo per il tifoso: partite vietate per un anno

Il Questore di Messina, Annino Gargano, in qualità di Autorità Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha adottato un D.A.SPO. fuori contesto nei confronti di ventottenne milazzese.L’emissione del provvedimento scaturisce dalla commissione di reati in materia di sostanze.