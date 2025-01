Quotidiano.net - Menù dell'insediamento di Trump, dai tortini di granchio alla costata di Black Angus

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 20 gennaio 2025 - Svelato il sontuosodel pranzodi Donalda presidente degli Stati Uniti al Campidoglio. Il numero unoa Casa Bianca e la first lady, Melania, assieme al il suo vice Jd Vance e consorte, troveranno come aperturadia Baia di Chesapeake, fa sapere il New York Times. WASHINGTON, DC - JANUARY 20: Preparations are made for a luncheon for the Inauguration of U.S. President-elect Donaldin Statuary Hall at the U.S. Capitol on January 20, 2025 in Washington, DC. Donaldtakes office for his second term as the 47th president of the United States. Kevin Dietsch/Getty Images/AFP (Photo by Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) A seguire di secondo unadi manzo 'Great Omaha', uno degli allevamenti dipiù noti del Paese.