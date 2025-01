Secoloditalia.it - Meloni a Washington per la cerimonia d’insediamento: possibile faccia a faccia con Trump

Giorgiaé arrivata nella notte a. La premier è stata accolta dal freddo gelido che ha avvolto la città alla vigilia dell’inauguration day di Donald. Stamattina la premier è tra gli ospiti d’onore, unica leader europea destinataria di un invito diretto, delladi insediamento del presidente americano. Occhi puntati sulincontro con, stretto dal rigido protocollo di un evento articolato, che ha il suo culmine alle 12 locali (18 italiane), quando il presidente pronuncerà il giuramento di rito e entrerà in carica., il probabileÈ dato per altamente probabile negli ambienti politici e diplomatici della capitale un breve incontro dicon. Per unil momento buono potrebbe essere dopo la firma degli atti esecutivi o, nel pomeriggio, al ballo riservato agli ospiti di, Vip e finanziatori.