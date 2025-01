Napolitoday.it - Medici bloccati per i festeggiamenti del Napoli: "A piedi per un km. C'era un ragazzo in attesa di un trapianto"

Leggi su Napolitoday.it

Nella notte tra sabato e domenica, i tifosi delhanno raggiunto la squadra all'aeroporto di Capodchino per festeggiare con i propri beniamini l'importante vittoria di campionato a Bergamo contro l'Atalanta. In migliaia hanno invaso di notte le strade cittadine per far sentire il proprio.