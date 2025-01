Unlimitednews.it - Mattarella visita scuola a Palermo “Ascoltare gli altri fa crescere”

(ITALPRESS) – “Siete bravissimi, avete eseguito magistralmente questi due pezzi, e non è facile con tanti strumenti ad arco, a fiato, a percussione. Complimenti ai vostri insegnanti e complimenti a voi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio, nella suaa sorpresa nellaDe Amicis, a, dopo che l’orchestra dei ragazzi delle classi della secondaria ha suonato due brani di Giuseppe Verdi: il coro delle Zingarelle dalla Traviata e il “Va, pensiero” dal Nabucco.“La musica e la cultura sono il veicolo della vita, della convivenza, dell’apertura, della crescita personale e collettiva, tutti quanti insieme – ha aggiunto il capo dello Stato -. Per me è grande motivo di soddisfazione essere qui e farvi i complimenti”.“Voi siete unache con la lettura, la musica e altre iniziative di crescita culturale esprime i valori veri della convivenza nel nostro Paese e nel mondo, che è sempre più unito, connesso, sempre più senza confini – ha detto ancora-.