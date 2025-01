Feedpress.me - Mattarella a Palermo, visita a sorpresa nella scuola di due piccoli alunni vittime di insulti razzisti

Leggi su Feedpress.me

Il presidente della Repubblica, Sergio, hato questa mattina aladi«Edmondo De Amicis-Leonardo Da Vinci»sede di via SerradiFalco, quartiere Noce-Malaspina. Si è intrattenuto in particolare con i bambini della 5 C, una classe primaria multietnica, i cuifurono oggetto a ottobre die commenti a sfondo razzista mentre partecipavano all’iniziativa.