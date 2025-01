Anconatoday.it - Matrimonio speciale a Sirolo, la testimone di nozze ha 102 anni

- Per sposarsi basta amarsi tutta la vita e per questo la scelta dei testimoni è importate per suggellare l'unione di una coppia. Arianna Regoli, 44, sirolese, ha detto sì al suo innamorato, Alessandro Brilli, 45. Per farlo ha scelto comedisua nonna.