Quotidiano.net - Martin Macík Jr. vince la Dakar 2024 nella categoria Truck con pneumatici Prometeon

Leggi su Quotidiano.net

Jr. ha trionfato per il secondo anno consecutivodella 47ª edizione della, il rally che si è svolto nel deserto d'Arabia dal 3 al 17 gennaio. E per la prima volta il pilota ceco ha vinto sfruttando la tecnologia degliS02 Rally, progettati per affrontare le condizioni più estreme. La vittoria è stata netta, con un distacco di 2 ore e 21 minuti sul secondo team classificato e con 10 tappe vinte su 12. E come sottolinea lo stesso Macik, gli, che sono il frutto di una stretta collaborazione tra il team R&D die il team di MM Technology, hanno garantito al pilota e al suo equipaggio prestazioni eccezionali sia su sabbia che su rocce, resistendo a tutti gli stress cui sono stati sottoposti e contribuendo alla loro vittoria.