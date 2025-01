Imolaoggi.it - Malore improvviso, morto carabiniere di 50 anni

TAIBON AGORDINO. Comunità in lutto nel bellunese per la scomparsa improvvisa di Roberto Bortot, persona molto conosciuta nell’Agordino dove aveva prestato servizio per oltre vent’come. Il 50enne è stato colpito da unmentre si trovava a casa. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto si sono portati i soccorsi sanitari..