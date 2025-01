Ilrestodelcarlino.it - L’Unione europea e le tecnocrazie. Stasera dibattito nella sede della Cgil

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Oggi lunedì 20 gennaio, presso lain via Roma numero 53, dalle ore 17,30 "discuteremo – spiega una nota – con il professor Antonio Cantaro, docente ordinario di diritto costituzionale, università di urbino Carlo Bo, ‘tra sovranismi e tecnocrazia’. A presiedere ci sarà Rina Zardetto, le conclusioni invece saranno condotte da Cristian Sesena ()". A a cura di Libera Università Popolare di Reggio Emilia in collaborazione con #reggio emilia #flc#proteofaresapere. Si tratta di un nuovo appuntamento in via Roma, per approfondire temi di stretta attualità, specialmente in questo contesto di incertezza in Ue e con l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca.