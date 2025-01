L’ultimo gesto di Biden proteggere i nemici di Trump | firmata la grazia preventiva per Fauci e i testimoni su Capitol Hill

Leggi su Open.online

atto dell’oramai ex presidente statunitense Joe, prima dell’inizio della cerimonia di insediamento che darà pieni poteri a Donaldalla Casa Bianca, è quello della “” per alcuni funzionari federali. la scelta dei beneficiari non è casuale, si tratta di persone tutte a rischio di “vendetta” da parte del tycoon. Tra gli amnistiati – che tecnicamente al momento non sono stati accusati di alcun reato ma che potrebbero esser trascinati in tribunale – vi sono l’ex Medical Advisor della Casa Bianca, Anthony, e l’ex capo di stato maggiore Mark Milley.?«Esercito la mia autorità ai sensi della Costituzione perre il generale Mark A. Milley, il dottor Anthony S., i membri del Congresso e lo staff che hanno prestato servizio nella Commissione speciale (per indagare sull’attacco del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti) e gli ufficiali di polizia del Campidoglio degli Stati Uniti e della Polizia metropolitana di Washington che hannoato davanti alla Commissione speciale?», ha spiegatoin una dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca.