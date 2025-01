Oasport.it - Lorenzo Sonego n.5 d’Italia: cosa deve fare per scavalcare Berrettini e Cobolli

Leggi su Oasport.it

si è qualificato per i quarti di finale degli Australian Open 2025 di tennis: il torinese affronterà il numero 21 del seeding, lo statunitense Ben Shelton per un posto in semifinale. L’azzurro finora nel torneo ha incassato 400 punti per il ranking ATP.Il tennista italiano aveva già migliorato il risultato ottenuto nel torneo del 2024, quando era uscito al secondo turno: ma dopo l’ulteriore successo odierno, al momento, l’azzurro ha guadagnato nel complesso 350 punti netti, issandosi attualmente a quota 1376.L’azzurro, che nella classifica aggiornata lunedì scorso risultava al 55° posto, nella graduatoria virtuale, invece, è salito al 35° posto virtuale.è diventato il numero 5, ma ora è immediatamente alle spalle di Matteo, 33° con 1430, e Flavio, 34° con 1392.