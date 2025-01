LOL | Chi ride è fuori la nuova stagione | quando esce e dove vederla Tutte le novità

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Svelate le date di uscita della secondadi ‘LOL Talent Show: Chi fare è dentro’ e della quintadi ‘LOL: Chi’, i due comedy show Original italiani saranno disponibili in esclusiva su Prime Video rispettivamente dal 27 febbraio e dal 27 marzo. Tornano i giurati di LOL Talent Show Elio e Katia Follesa, e al loro fianco la new entry Lillo Petrolo. Confermata la conduzione di Mago Forest, che accompagnerà i giudici alla ricerca del prossimo concorrente di LOL. Saranno quattro le guest star di puntata, Edoardo Ferrario, Valeria Graci, Lucia Ocone e Andrea Pisani, che si uniranno alla giuria e potranno cambiare le sorti di un concorrente. In gara comici professionisti, amatoriali e artisti di ogni genere che si esibiranno davanti alla giuria per giocarsi la loro chance di entrare a far parte del cast della quintadi ‘LOL: Chi’.