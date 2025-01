Liberoquotidiano.it - L'Italia avrà energia pulita costruendo l'elettrodotto con Albania ed Emirati

Leggi su Liberoquotidiano.it

Cosa hanno in comune Nepal, Bhutan, Paraguay e? Sorpresa: sono i quattro Paesi al mondo dove il 100% dell'proviene oggi da fonti rinnovabili. Da qui lo storico accordo firmato da Giorgia Meloni con la stessae con gliArabi Uniti per importare da lìattraverso un cavo sottomarino dal costo di un miliardo. Masdar, azienda specializzatana, ha infatti una partnership con Kesh, l'operatore albanese, per espandere la locale generazione di rinnovabili nel Paese balcanico. Si parla di fotovoltaico, eolico, ma anche di sistemi di accumulo. In realtà, il primato di questi “Fantastici Quattro” è veramente di una incollatura. L'Islanda sta infatti al 99,99%, l'Etiopia al 99,96, la Repubblica Democratica del Congo al 99,78, il Costa Rica al 98,48, la Norvegia al 98,38, la Namibia al 97,28, lo Zambia al 91,97, l'Uganda al 91,92, il Tagikistan al 90,04, il Kenya all'87,78, il Kirghizistan all'85,59, la Nuova Zelanda all'84,86, il Mozambico all'82,37, la Georgia all'81,18, l'Ecuador al 79,91, il Brasile al 79,79.