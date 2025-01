Agi.it - L'Inter batte l'Empoli e torna a -3 dal Napoli

Leggi su Agi.it

AGI - A ventiquattro ore di distanza dal successo del, l'rispondendo l'per 3-1, infiammando così il duello per lo scudetto. A San Siro, i gol arrivano tutti nella ripresa e portano le firme di Lautaro, Dumfries e Thuram: "inutile", invece, la marcatura dell'ex Esposito per il club toscano. L'non brilla fino al gol del vantaggio, per poi accendersi e piegare la formazione azzurra, falcidiata dalle assenze. Nel primo tempo si gioca praticamente solo nella metacampo dell'ma l'non riesce are negli spogliatoi in vantaggio. Anche a causa di un giropalla spesso prevedibile, i nerazzurri faticano a scardinare il muro eretto dalla difesa toscana. Nonostante le poche occasioni da rete, Lautaro è il più attivo dei suoi e sfiora il gol in due occasioni.