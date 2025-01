Lanazione.it - L’hotel Santa Caterina va di nuovo all’asta

Leggi su Lanazione.it

Sarzana (La Spezia), 20 gennaio 2025 – Va dil’albergodi Sarzana, costruito nel 2006. Una analoga procedura era già stata bandita nel 2021. Il bene era stato pignorato anni fa e il giudice dell’esecuzione, Maria Grazia Barbuto, ha delegato le operazioni di vendita all’avvocato Marina Perioli. La procedura si svolgerà sabato 6 febbraio nella sala aste del tribunale della Spezia, le offerte vanno depositate entro le ore 12 del giorno precedente la vendita. Il valore di perizia del bene è stato fissato in 3.276.000 euro, l’offerta minima dovrà essere di 2.457.000 euro. In caso di pluralità di offerte si procederà a una gara sull’offerta più alta, con rialzo minimo di 60 mila euro. In presenza di una sola offerta valida si procederà comunque all’aggiudicazione. In vendita viene posta la piena e intera proprietà del solo albergo, classificato 3 stelle, costituito da 70 camere standard per complessivi 140 posti letto, disposto su tre piani, oltre al sottotetto nel quale trovano collocazione le camere del personale.