Ildifforme.it - Lega propone legge contro il velo nei luoghi pubblici ma Zanella (Avs) tuona: “Follia antislamica”

Leggi su Ildifforme.it

Tale divieto sarebbe applicato non solo per una questione di sicurezza pubblica, ovvero perché è necessario essere sempre riconoscibili e individuabili, ma soprattutto per evitare che questa pratica diventi lesiva nei confronti della dignità delle donneL'articoloilneima(Avs): “” proviene da Il Difforme.