Leccotoday.it - Lecco, arriva la Zona 30? “Il rischio è la paralisi della città”

Leggi su Leccotoday.it

Ancora una volta ci domandiamo qual è il metodo che questa Amministrazione Comunale adotta per proporre nuovi provvedimenti.Quello che viviamo quotidianamente è lo stravolgimento viabilistico che non sta migliorando la situazione, ma la sta ingessando ancora di più: il traffico non è per.