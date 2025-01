Quotidiano.net - Le bozze di Mr. Tambourine Man vendute all’asta per 508mila dollari

Ledattiloscritte di Bob Dylan per la sua canzone Mr.Man, piene di correzioni, sono stateper(pari a 494.640 euro). L’aggiudicazione è avvenuta, sabato 18 gennaio, da Julien’s Auctions a Nashville, nel corso di una vendita organizzata al Musicians Hall of Fame and Museum, dove sono stati offerti 60 cimeli di Dylan provenienti dalla collezione personale del giornalista musicale americano Al Aronowitz. Il nome dell’acquirente del dattiloscritto non è stato reso noto. I due fogli gialli, che erano stimati tra 400mila e 600mila, contengono treprogressive del testo con annotazioni autografe di Dylan sulla terza stesura della celebre canzone, poi inserita nel suo quinto album Bringing It All Back Home, pubblicato nel marzo 1965.