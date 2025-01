Ilgiorno.it - Le 14 gelaterie migliori della Lombardia secondo Gambero Rosso (7 sono a Milano)

Leggi su Ilgiorno.it

– Lasi conferma una delle regioni italiane con la più alta concentrazione did’eccellenza, una vera terra promessa per gli amanti del gelato artigianale. La guida “d’Italia 2024” del, punto di riferimento per la valutazionequalità, ha assegnato l’ambito riconoscimento dei “Tre Coni” a 14lombarde (con due new entry). Questi locali, grazie all’attenzione maniacale alla scelta delle materie prime, all’innovazione nella creazione dei gusti e al rispettotradizione, rappresentano l’eccellenza nel mondo del gelato. Ecco quali. La Pasqualina, Almenno San Bartolomeo (Bergamo) Un'istituzione del gelato artigianale, La Pasqualina è rinomata per l'attenzione ai dettagli e l'utilizzo di ingredienti freschi e naturali, che rendono ogni gusto un’esperienza unica.